بوتين: الغرب رفض كل مبادراتنا للحصول على ضمانات أمنية قبل بدء العملية العسكرية

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته اليوم أمام الجمعية الفيدرالية، أن العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدّد تاريخ الدولة الروسية وشعبها، متهماً الغرب بالسعي لإيجاد حرب عالمية، ومحاولة تحويل صراع محلي إلى صراع عالمي.
وقال "بوتين": كان علينا التخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا، ولذلك أطلقنا العملية العسكرية الخاصة، ونعيش أوقاتاً صعبة قبل أحداث تاريخية.
وأضاف: النظام الأوكراني عمل على نشر الكراهية، وحاولنا حل النزاع مع أوكرانيا بالأساليب السلمية، والنظام في كييف دعم الإرهابيين في منطقة دونباس.
وأردف: الغرب كان ينقل الأسلحة لأوكرانيا قبل إطلاق العملية العسكرية الخاصة، كما سعى لتقديم أسلحة نووية وبيولوجية للنظام في أوكرانيا.
وتابع: الدول الغربية تعمل على خداع شعوبها والقوى الغربية أنهت الاتفاقيات المشتركة بشكل أحادي.
وقال "بوتين": أميركا الوحيدة التي تملك عدداً كبيراً من القواعد العسكرية في العالم، وخرجت من المعاهدات بشكل أحادي.
وأضاف: الغرب رفض كل مبادراتنا للحصول على ضمانات أمنية قبل بدء العملية العسكرية، والغرب هو من بدأ الحرب، وفعلنا كل شيء لمنعها.
وأردف: الغرب يستخدم أوكرانيا واجهة لمواجهة روسيا، وكلما زاد مدى الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا عملنا على إبعاد هذا التهديد عن حدودنا، والغرب يسعى لإيجاد حرب عالمية، كما أنه يسعى لتحويل صراع محلي إلى صراع عالمي.