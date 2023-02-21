بوتين: الغرب رفض كل مبادراتنا للحصول على ضمانات أمنية قبل بدء العملية العسكرية

وأردف: الغرب يستخدم أوكرانيا واجهة لمواجهة روسيا، وكلما زاد مدى الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا عملنا على إبعاد هذا التهديد عن حدودنا، والغرب يسعى لإيجاد حرب عالمية، كما أنه يسعى لتحويل صراع محلي إلى صراع عالمي.