أميركا ترسل إلى مصر 3 طائرات عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية لغزة

من جانبه، أفاد أحد المسؤولين بأن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة ازدادت وقد دخلت ألفا شاحنة من الطعام حتى الآن وكذلك الوقود والأدوية والمعدات الضرورية لتشغيل منشآت تحلية مياه البحر.