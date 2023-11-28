أميركا ترسل إلى مصر 3 طائرات عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية لغزة

أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) إرسال إلى مصر ثلاث طائرات عسكرية محملة مساعدات إنسانية حيوية لقطاع غزة في ظل الهدنة القائمة حاليا في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض خلال لقاء صحفي أن الطائرات ستحمل معدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء ستتولى الأمم المتحدة توزيعها، وفقاً لـ"فراس برس".
وبين أن الطائرة الأولى ستحط في شمال سيناء على أن تليها الطائرتان الأخريان خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أفاد أحد المسؤولين بأن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة ازدادت وقد دخلت ألفا شاحنة من الطعام حتى الآن وكذلك الوقود والأدوية والمعدات الضرورية لتشغيل منشآت تحلية مياه البحر.
وقال المسؤول: "وصلنا خلال ما يزيد بقليل عن أربعة أسابيع إلى وتيرة 240 شاحنة في اليوم بصورة متواصلة".