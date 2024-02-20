غزة.. تحذيرات أممية من "انفجار" عدد وفيات الأطفال في القطاع

ويتأثر ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة، بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية؛ وفق تقرير صادر عن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي. وكان 70% قد أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين الماضيين؛ أي بزيادة قدرها 23 ضعفًا مقارنة بعام 2022.