الجيش الأردني يُسقط "مُسيَّرة" محمَّلة بمخدرات قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين أنه أسقط طائرة مُسيَّرة محمَّلة بمواد مخدرة، دخلت منطقة واقعة على حدوده الشمالية، وكانت قادمة من سوريا، في ثالث حادث من نوعه خلال أسابيع.
وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مُسيَّرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية؛ فتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.
وأضاف المصدر بأنه تبيَّن بعد إسقاط الطائرة أنها تحمل كيلوجرامين من مادة الكريستال، وفقًا لـ"رويترز".
ويأتي الحادث بعد يوم من اجتماع قادة الجيش والأمن من الأردن وسوريا؛ لمناقشة سُبل الحد من مشكلة عمليات التهريب المتفاقمة.
وبالرغم من التعهدات التي قطعتها دمشق على نفسها يعلن الأردن أنه لم يرَ أي محاولة حقيقية لتضييق الخناق على تجارة المخدرات.