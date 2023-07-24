الجيش الأردني يُسقط "مُسيَّرة" محمَّلة بمخدرات قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين أنه أسقط طائرة مُسيَّرة محمَّلة بمواد مخدرة، دخلت منطقة واقعة على حدوده الشمالية، وكانت قادمة من سوريا، في ثالث حادث من نوعه خلال أسابيع.