"الصين" تواصل تهديداتها: أمريكا ستدفع الثمن إذا زارت بيلوسي تايوان

ونقلت "رويترز" عن مصدر قوله، إن عدة طائرات حربية صينية حلّقت قرب خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، بينما أبلغ أشخاص مطلعون أن من المتوقع وصول بيلوسي إلى تايوان في وقتٍ لاحقٍ يوم الثلاثاء.