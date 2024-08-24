لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي.. واشنطن تشتري 2.5 مليون برميل من النفط

وقالت الوزارة في 12 أغسطس: إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل 2 مليون برميل شهريًّا من يناير إلى مارس. ولم تردّ على الفور على استفسار حول ما إذا كان من الممكن شراء 3.5 مليون برميل المتبقية لموقع برايان ماوند للتسليم في تلك الفترة الزمنية.