القتال متواصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

وقال شاهد من "رويترز": إن القصف المدفعي استمر حتى ساعة متأخرة في الخرطوم، وإن كان أقل حدة مما كان عليه في وقت سابق من اليوم، وقال جيش السودان وقوات الدعم السريع في بيانين منفصلين إنهما وافقا على هدنة لمدة ثلاثة أيام كي يستطيع شعب السودان الاحتفال بعيد الفطر.