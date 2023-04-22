القتال متواصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

استؤنف إطلاق النار، صباح السبت، في العاصمة السودانية وعادت أصوات إطلاق النار والانفجارات تُسمع، بعد تراجع في حدة القتال ليلًا؛ إثر الإعلان عن هدنة مؤقتة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ودخلت بذلك المعارك أسبوعها الثاني، متسببةً بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وتوقفت الانفجارات العنيفة التي هزّت المدينة في الأيام الأخيرة ليل الجمعة- السبت بعد قبول الطرفين بهدنة لمناسبة عيد الفطر، وأعلن الجيش الجمعة أنه "وافق على وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام" بمناسبة عيد الفطر، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إليه قبل يوم واحد ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
واندلع العنف في 15 أبريل بين القوات الموالية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" والذي تحوّل إلى عدوه اللدود.
ومساء أمس الجمعة وعلى الرغم من الهدنة التي أعلن عنها الجانبان المتحاربان، تردد دوي قصف متقطع في العاصمة السودانية الخرطوم، في حين قالت قوات الدعم السريع التي تخوض قتالًا ضد الجيش السوداني إنها مستعدة للسماح بإعادة فتح المطارات لإجلاء الرعايا الأجانب.
وقالت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية والسويد وإسبانيا إنها تُجري استعدادات أو محاولات لإبعاد موظفيها بعد نحو أسبوع من العنف.
وبدأت قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعًا عنيفًا على السلطة في مطلع الأسبوع، ولقي المئات حتفهم حتى الآن، وبات السودان الذي يعتمد على المساعدات الغذائية على شفا كارثة إنسانية حسب وصف الأمم المتحدة.
وقال شاهد من "رويترز": إن القصف المدفعي استمر حتى ساعة متأخرة في الخرطوم، وإن كان أقل حدة مما كان عليه في وقت سابق من اليوم، وقال جيش السودان وقوات الدعم السريع في بيانين منفصلين إنهما وافقا على هدنة لمدة ثلاثة أيام كي يستطيع شعب السودان الاحتفال بعيد الفطر.
وجاء في بيان الجيش: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها"، وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المقاتلين على الالتزام بالهدنة قائلا إن القيادة العسكرية والمدنية في السودان يتعين أن تبدأ على وجه السرعة في مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار قادر على الصمود؛ لمنع مزيد من الأضرار.