ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على دنيبرو

وفي كلمته اليومية التي ألقاها مساء الأحد، تَوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الشعب الروسي، مُدينًا "الصمت الجبان" لأولئك "الذين هم غير قادرين حتى الآن على إدانة هذا الإرهاب ولو ببضع كلمات"؛ معتبرًا أن هذا الصمت سيمكّن "يومًا ما هؤلاء الإرهابيين أنفسهم من الوصول إليكم".