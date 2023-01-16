ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على دنيبرو

ارتفعت الأحد حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجمعًا سكنيًّا في قلب دنيبرو في شرق أوكرانيا، إلى ثلاثين شخصًا على الأقل، ولا يزال عشرات المدنيين في عداد المفقودين.
وقد وعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرغ"، بتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة؛ فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفقًا لخطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
وبحسب حصيلة مُحدّثة أصدرتها أجهزة الإغاثة في أوكرانيا مساء الأحد، قُتل 30 شخصًا بينهم فتاة مراهقة تبلغ 15 عامًا، وجرح 75 آخرون بينهم 14 طفلًا، فيما لا يزال 45 شخصًا في عداد المفقودين، بعد هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو.
وأظهر مقطع فيديو نشرته أجهزة الإغاثة الأوكرانية على "فيسبوك" و"تلغرام"، مسعفين يبحثون بين أنقاض المبنى خلال الليل. وقد تمكن هؤلاء من انتشال 39 ناجيًا من تحت الأنقاض.
وفي كلمته اليومية التي ألقاها مساء الأحد، تَوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الشعب الروسي، مُدينًا "الصمت الجبان" لأولئك "الذين هم غير قادرين حتى الآن على إدانة هذا الإرهاب ولو ببضع كلمات"؛ معتبرًا أن هذا الصمت سيمكّن "يومًا ما هؤلاء الإرهابيين أنفسهم من الوصول إليكم".
ونددت الولايات المتحدة بـ"نموذج جديد من حرب روسيا الوحشية والهمجية على الشعب الأوكراني".