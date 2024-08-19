ضربات إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله بعمق الأراضي اللبنانية

وأشار بيان حزب الله إلى أن هجوم المسيّرات جاء "ردّاً على الاعتداء والاغتيال" الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة قدموس في منطقة صور في جنوب لبنان، فيما كان الجيش الإسرائيلي قال السبت إن قواته "قضت" على "قائد" في قوة الرضوان في حزب الله في غارة جوية على منطقة صور.