استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على ساحات مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس

وأثار الهجوم المزمع على رفح، حيث لجأ ما يقدّر بنحو 1.3 مليون شخص، إدانة من جماعات حقوق الإنسان وواشنطن، في حين قال الفلسطينيون إنه لم يعد لديهم مكانٌ يتراجعون إليه، ذلك مع مرور 127 يوماً من عمر الحرب في قطاع غزة.