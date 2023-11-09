راية مزيفة أم لا؟ وشيء مريب.. مغني بريطاني شهير: "طوفان الأقصى" مقاومة وليست جريمة

وخلال اللقاء، قال ووترز، البالغ من العمر 80 عامًا إن "ما نعرفه حول ما إذا كانت عملية راية مزيفة (مصطلح يصف العمليات السرية لأهداف عسكرية أو سياسية أو استخباراتية التي تستخدم التمويه) أم لا، أو أيًا كان ما حدث، وأياً كانت القصة التي سنصل إليها ... لا نعرف ما إذا كنا سنحصل على الكثير من القصة الحقيقية. إنه أمر صعب للغاية، ومن الصعب دائماً معرفة ما حدث بالفعل".