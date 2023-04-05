في زيارة رسمية للصين.. ماكرون: بكين يمكن أن تلعب دورًا لوقف حرب أوكرانيا

وكان ماكرون قد وصل برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، في زيارة تستغرق 3 أيام، في أول رحلة له إلى هذا البلد منذ 2019.