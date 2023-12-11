"بوريل": ما شهدته غزة من دمار أسوأ مما حدث في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية

وأشار إلى أنه سيحول الورقة قريبًا إلى مقترح رسمي بناء على مبادرة اتخذتها الولايات المتحدة التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترفض منح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين، لكنه أقر بعدم وجود إجماع حتى الآن حول المسألة بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي.