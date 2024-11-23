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بـ7 مجازر.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44176 شهيدًا

استشهاد 120 شخصًا و205 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية
يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على شمالي قطاع غزة
يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على شمالي قطاع غزة
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44176 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي: إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44176 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104.473؛ فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 شهيدًا، و205 إصابات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

غزة
العدوان الإسرائيلي

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