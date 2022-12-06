الموقف يزداد تعقيدًا.. أمريكا تدفع بالمارينز في بولندا وروسيا تلجأ إلى "صائد الطائرات"

وقّع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بروتوكولًا بشأن التعديلات على اتفاقية الأمن الإقليمي المشترك، قال "خرينين" على إثره إن "كييف وحلفاءها غير مستعدين لمفاوضة روسيا، وسيقاتلون حتى النهاية"، وهو ما يعني استمرار العملية الروسية.
جاء الاتفاق بالتزامن مع نقل أسلحة وأنظمة دفاع جوي روسية إلى مينسك، وهو ما يرى محللون عسكريون أنه إشارة على أن "موسكو ومينسك سينتقلان إلى مرحلة أخرى من عملياتهما العسكرية في أوكرانيا، من الجبهة الشمالية".
ووفق "سكاي نيوز عربية" قال الأكاديمي الروسي والخبير العسكري، ديميتري فيكتوروفيتش: "موسكو عمدت الفترة الماضية لإدخال العديد من الأسلحة المتطورة إلى ميادين القتال وإلى بيلاروسيا أيضًا، وتمثلت تلك الأسلحة في أنظمة دفاع جوي متطور".
وأضاف: "الجيش قام بإدخال نظام الدفاع "Tornado-G"، من أجل تغيير استراتيجية القتال في الجبهة الشرقية".
وتتضمن منظومة الدفاع نظام توجيه آلي يسمح للطاقم بالعمل من قمرة القيادة، دون تعريض أنفسهم للخطر، وتغطي المنظومة أكثر من 120 كلم، وقادرة على إطلاق كل من الصواريخ الفردية بوابل كامل من 12 صاروخ، ويتيح التوجيه الآلي للصواريخ إصابة الهدف بنسبة تتجاوز 98 بالمائة، مما يعني أنها قادرة على الحد من هجمات المسيرات التي تستخدمها كييف بشكل كبير.
ووفقًا للتحركات على الأرض، تنتشر القوات الروسية في 4 مواقع تدريب في شرق ووسط بيلاروسيا، حيث ستشارك في تدريبات تشمل الرماية القتالية وإطلاق صواريخ مضادة للطائرات.
وأردف فيكتوروفيتش: "موسكو لن تغفل الجبهة الشمالية وتأمين بيلاروسيا، حيث أرسلت 15 نظام دفاع جوي من طراز "Tor-M2U" إلى بيلاروسيا، ولمعرفة هدف موسكو من تلك الخطوة، يجب معرفة قدرات تلك المنظومة".
وفيما يخص هذه المنظومة، فهي نظام دفاع قصير المدى، ويعد الأفضل عالميًا، ويحمل 8 صواريخ، وتستطيع إسقاط الطائرات بدون طيار، وحتى صواريخ "هيمارس" القادمة من أوكرانيا، ويمكن تركيب المنظومة على منصات متنوعة، من بينها شاحنات ثمانية الدفع، أو منصات ثابتة فوق أسطح المباني، أو في عربات قطار، كما يمكن للمنظومة اكتشاف 48 هدفًا، وتتبع 10 أهداف في وقت واحد، والتعامل مع أربعة أهداف منها في دقيقتين.
ويعتبر التأمين الجوي لروسيا هو الهدف من الأراضي البيلاروسية، بخلاف التأمين البري، حيث أعلنت مينسك في أكتوبر وصول أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة إلى بيلاروسيا.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان تشكيل القوة، التي يفترض أن تدافع عن حدود البلاد ضد "التهديد الأوكراني".
واتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حينها، بولندا وليتوانيا وأوكرانيا بالتحضير لهجمات "إرهابية" وتنظيم "تمرد" في البلاد، وأعلن نشر هذه القوة العسكرية الإقليمية.
وردًا على تحركات موسكو مع حليفتها بيلاروسيا، دفعت الإدارة الأمريكية بمعدات عسكرية إلى ميناء غدينيا شمالي بولندا، في إطار برنامج لإعادة انتشار المعدات والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال السياسي والإعلامي البولندي، كاميل جيل كاتي، إن "رد فعل واشنطن طبيعي بعد التطورات الميدانية في أوكرانيا، والدعم العسكري الروسي لبيلاروسيا".
وأضاف: منذ عام 2014 تستضيف بولندا 4 آلاف جندي أمريكي بالتناوب، جزء منهم ضمن مجموعة قتالية بقيادة حلف الناتو، والمساعدات الجديدة التي وصلت للميناء وشكل جزءا من حوالي 2400 مركبة، وصلت من فرقة المشاة الأولى التابعة للجيش الأمريكي والمارينز، والخطوة الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي، جعلت واشنطن تدفع بـ 4700 عسكري إضافي، في خطوة انتقدتها موسكو، التي دعت لخفض وجود قوات الناتو في بولندا ودول البلطيق.