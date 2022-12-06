الموقف يزداد تعقيدًا.. أمريكا تدفع بالمارينز في بولندا وروسيا تلجأ إلى "صائد الطائرات"

وفيما يخص هذه المنظومة، فهي نظام دفاع قصير المدى، ويعد الأفضل عالميًا، ويحمل 8 صواريخ، وتستطيع إسقاط الطائرات بدون طيار، وحتى صواريخ "هيمارس" القادمة من أوكرانيا، ويمكن تركيب المنظومة على منصات متنوعة، من بينها شاحنات ثمانية الدفع، أو منصات ثابتة فوق أسطح المباني، أو في عربات قطار، كما يمكن للمنظومة اكتشاف 48 هدفًا، وتتبع 10 أهداف في وقت واحد، والتعامل مع أربعة أهداف منها في دقيقتين.