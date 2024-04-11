الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 11 مسيرة حوثية

أكّد الجيش الأمريكي، الخميس، أنه أسقط 11 طائرة مسيّرة تابعة للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بعدما أعلن المتمرّدون أنهم استهدفوا سفنًا إسرائيلية وأمريكية قبالة خليج عدن.