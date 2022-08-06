مناورات عسكرية صينية تحاكي هجوماً على البر الرئيس لتايوان

اعتبر الجيش التايواني، السبت، أن الصين تحاكي هجوماً على تايوان إثر رصده طائرات وسفناً "عدة" تنشط في مضيق تايوان، فيما تدعو واشنطن الصين إلى خفض شدة التوتر و"تهدئة اللهجة".

وفي بيانٍ قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنّ قوات تايبيه "رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الشيوعية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبَرَ الخطّ الوسط. ويُعتقد أنّها تُجري محاكاة لهجومٍ على جزيرة تايوان الرئيسة".

من جهته، دعا البيت الأبيض، الصين، الجمعة، إلى وقف المناورات العسكرية التي بدأتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، لتايوان، بهدف خفض شدة التوتر في المنطقة.

وأكّد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكرية الاستفزازية وتهدئة اللهجة".

وأضاف، إن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية "على أعلى مستوى" مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتفاقات تعاون عديدة تشمل هذا المجال أيضاً.