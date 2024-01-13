انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة وعشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على وسط القطاع وجنوبه

انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت، الجمعة، في غزة، مع مقتل العشرات في مدن في جنوب القطاع، حيث يهدّد البرد والجوع حياة مئات آلاف الأشخاص في اليوم الـ 98 للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
في غزة، أفاد مراسل وكالة فرانس برس، بضرباتٍ إسرائيلية وقصفٍ مدفعي لمناطق تقع بين مدينتَي خان يونس ورفح في جنوب القطاع المكتظ بالنازحين الفارين من الشمال.
وليل الخميس الجمعة، أوقع القصف 59 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى في أنحاء القطاع المحاصر، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قتل سبعة مقاتلين في ضربة في خان يونس و20 آخرين في المغازي في الشمال.
وأظهرت لقطات لفرانس برس، دخاناً أسود يتصاعد فوق رفح وخان يونس.
أمام مستشفى؛ حيث تجمّع عددٌ من ذوي ضحايا سقطوا في الساعات الأخيرة، تساءل أحد المشيعين "هل يكترث بنا أحدٌ؟ لماذا الجميع صامتون؟."
وفي منطقة أخرى في رفح، تفقّد فياض أبو رجيلة؛ رُكام مبنى بعد غارة إسرائيلية قال إنها قتلت مدنيين في منازلهم. وقال لوكالة فرانس برس "لم تكن لهم أي علاقة بأي شيء. أناس يريدون فقط أن يعيشوا. لماذا استهدفوهم؟."
وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) المزوّدة للانترنت والهاتف، الجمعة، انقطاع كافة خدمات الاتصال تمامًا في قطاع غزة في اليوم الثامن والتسعين للحرب.
وقالت الشركة في بيانٍ مقتضبٍ "نأسف للإعلان عن انقطاعٍ كاملٍ لكافة خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر. "
ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بياناً شدّدت فيه على أن "قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الهلال الأحمر في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة. "
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 23708 قتلى في اليوم الثامن والتسعين للحرب.