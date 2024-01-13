انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة وعشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على وسط القطاع وجنوبه

انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت، الجمعة، في غزة، مع مقتل العشرات في مدن في جنوب القطاع، حيث يهدّد البرد والجوع حياة مئات آلاف الأشخاص في اليوم الـ 98 للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.