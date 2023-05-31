"الجيش الروسي" يعلن تدمير آخر سفينة حربية للبحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، عن تدمير آخر سفينة حربية للبحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا.
وقال بيان الدفاع الروسية: "في 29 مايو، دمرت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية، يوري أوليفيرينكو في ميناء أوديسا".
وتعدّ السفينة الحربية "يوري أوليفيرينكو" وفق "سكاي نيوز عربية" سفينة إنزال جنود، وكانت تُعرف سابقاً باسم "كيروفوغراد"، ثم أُعيدت تسميتها في العام 2016 تكريماً لجندي أوكراني قُتل في العام 2015 قرب مدينة ماريوبول، المطلة على بحر آزوف.
واستُخْدِمت السفينة أيضاً في العام 2014 لإجلاء جنود أوكرانيين بعد ضمّ شبه جزيرة القرم من قبل موسكو.
وفي يونيو 2022، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتكريم طاقمها لـ"بطولته" في الدفاع عن البلاد في مواجهة الهجوم العسكري الروسي الضخم.