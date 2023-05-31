"الجيش الروسي" يعلن تدمير آخر سفينة حربية للبحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا

وتعدّ السفينة الحربية "يوري أوليفيرينكو" وفق "سكاي نيوز عربية" سفينة إنزال جنود، وكانت تُعرف سابقاً باسم "كيروفوغراد"، ثم أُعيدت تسميتها في العام 2016 تكريماً لجندي أوكراني قُتل في العام 2015 قرب مدينة ماريوبول، المطلة على بحر آزوف.