50 إسرائيلياً مقابل 150.. حماس تصدر بياناً بشأن تفاصيل اتفاق وقف النار المؤقت مع إسرائيل

وقال البيان إنَّ "بنود هذا الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدّداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، وعينُها دوماً على تضحيَّاته ومعاناته وهمومه، وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها".