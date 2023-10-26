استشهاد 24 فلسطينيًّا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

استُشهد 24 فلسطينيًّا وأصيب العشرات، اليوم، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف قطاع غزة برًّا وجوًّا وبحرًا.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن من بين الشهداء 18 فلسطينيًّا من عائلة واحدة، معظمهم من الأطفال والنساء، استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استُشهد خمسة فلسطينيين في قصفٍ استهدف منزلًا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.
كما تزامن مع قصف طائرات الاحتلال، قصفٌ مدفعي عنيف طال كل المناطق الشرقية لقطاع غزة، مُخلّفًا دمارًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين، إضافة إلى قصف بحري مستمر، طال مخيم الشاطئ ومدينة غزة.