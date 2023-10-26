استشهاد 24 فلسطينيًّا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن من بين الشهداء 18 فلسطينيًّا من عائلة واحدة، معظمهم من الأطفال والنساء، استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استُشهد خمسة فلسطينيين في قصفٍ استهدف منزلًا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.