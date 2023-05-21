إصابة جندي من قوات الاحتلال الاسرائيلي في حادث دهس جنوبي نابلس

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بيانًا بشأن ما وقع في بلدة حوارة جنوبي نابلس، حيث أسفرت عملية دهس عن إصابة جندي إسرائيلي، وفقًا لسكاي نيوز عربية.