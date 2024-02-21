بعد أسبوع من تفجيرها.. إيران تتهم "إسرائيل" بمهاجمة خطوط أنابيب الغاز

وأضاف: "بعد ساعتين من الانفجار بدأ زملاؤنا العمل وتم تشغيل الأنابيب، وكانت هذه المؤامرة من صنيعة "إسرائيل"، ولم يتسببوا بالضرر إلا لعدد قليل من الأنابيب، وتم الآن إحباط هذه المؤامرة".