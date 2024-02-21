بعد أسبوع من تفجيرها.. إيران تتهم "إسرائيل" بمهاجمة خطوط أنابيب الغاز

اتهم وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم (الأربعاء)، "إسرائيل" بالمسؤولية عن هجوم على خطوط أنابيب غاز الأسبوع الماضي.
وقال "أوجي" على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية: "إن طهران أحبطت مخططًا إسرائيليًا لوقف عملية ضخ الغاز بشكل كامل في عدد من المدن والمحافظات الكبرى خلال فصل الشتاء الحالي"، وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: "بعد ساعتين من الانفجار بدأ زملاؤنا العمل وتم تشغيل الأنابيب، وكانت هذه المؤامرة من صنيعة "إسرائيل"، ولم يتسببوا بالضرر إلا لعدد قليل من الأنابيب، وتم الآن إحباط هذه المؤامرة".
وأشار "أوجي" إلى أنه جرى إصلاح الخطوط في أقصر وقت ممكن دون حدوث انقطاع للغاز.
وكانت وكالة "إرنا" قد ذكرت أن انفجارًا وقع فجر الأربعاء الماضي، بخط أنابيب الغاز "بروجن-شهركرد" في محافظتي جهار محال وبختياريط بجنوب غرب البلاد، دون أن يسفر عن أي إصابات.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسؤولين غربيين الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل" نفذت هجمات على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران، ما تسبب في تعطيل تدفق الغاز إلى محافظات إيرانية يقطنها الملايين.