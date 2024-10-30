ارتفاع مستوى التهديدات...الإرهاب الحوثي يجبر البحرية الألمانية على الالتفاف حول إفريقيا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، ميتكو مولر، أن هذا القرار اتُخذ بعد تزايد الهجمات الحوثية بالصواريخ والمسيّرات على السفن، حيث أعلن الحوثيون في وقت سابق عن استهداف ثلاث سفن قبالة سواحل اليمن تضامناً مع الفلسطينيين.