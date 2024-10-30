ارتفاع مستوى التهديدات...الإرهاب الحوثي يجبر البحرية الألمانية على الالتفاف حول إفريقيا

أعلنت ألمانيا اليوم أن سفينتين من بحريتها ستعودان من الهند عبر السواحل الإفريقية، متجنبتين البحر الأحمر، نتيجة ارتفاع مستوى التهديدات في المنطقة، وخاصة من قبل الحوثيين في اليمن.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لطواقم السفينتين في الهند ضمن جهود تعزيز التعاون الدولي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، ميتكو مولر، أن هذا القرار اتُخذ بعد تزايد الهجمات الحوثية بالصواريخ والمسيّرات على السفن، حيث أعلن الحوثيون في وقت سابق عن استهداف ثلاث سفن قبالة سواحل اليمن تضامناً مع الفلسطينيين.
وأشار مولر إلى أن الفرقاطة "بادن فورتمبرغ" ستواصل بعد عبور السواحل الإفريقية مهمتها ضمن قوة حفظ السلام في البحر المتوسط، فيما ستعود سفينة الإمداد "فرانكفورت" إلى ألمانيا مطلع ديسمبر.