الجيش الإسرائيلي يدمّر نصف منازل غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن "50%" من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضرّرت بشكل كلي أو جزئي بالقصف الإسرائيلي، وبات "70%" من سكان القطاع، أي "1.5" مليون مواطن، خارج منازلهم قسرًا.
وقالت مصادر: إنه "تم انتشال 5 شهداء و15 إصابة حتى الآن، بعد قصف إسرائيلي لمنازل لعائلتي جابر وأبو القمصان في منطقة العلمي شمال قطاع غزة".
كما قتل المصور الصحفي رشدي السراج، نجل رئيس بلدية غزة، بقصف منزله بتل الهوا. كذلك وصل 16 قتيلًا إلى مستشفى كمال عدوان، بعد قصف منزلين على ساكنيهما شمال قطاع غزة اليوم الأحد.
في غضون ذلك استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة القصاصيب بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ومنطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.