الجيش الإسرائيلي يدمّر نصف منازل غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن "50%؜" من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضرّرت بشكل كلي أو جزئي بالقصف الإسرائيلي، وبات "70%" من سكان القطاع، أي "1.5" مليون مواطن، خارج منازلهم قسرًا.