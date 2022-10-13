وحدة أمنية تثير رعب الإيرانيات بالجلد والاعتقال

وقالت دنيا فرد (26 عامًا) التي أفلتت بإنذار فقط "أمسكوا بي بالقرب من محطة المترو لأنني ثقبت أنفي.. لم أكن أرتدي ملابسي بشكل لائق"، وفقًا لقواعد الآداب العامة الإيرانية في الأماكن العامة. وتؤكد هذه الناشطة التي تعيش الآن في قبرص "كان الأمر مخيفًا، لأنني لم أكن معتادة على مثل هذا الموقف، كنت أبكي" في الشاحنة.