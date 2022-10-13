وحدة أمنية تثير رعب الإيرانيات بالجلد والاعتقال

تواجه النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة في إيران ، خطر اقتيادهن في واحدة من السيارات البيضاء والخضراء التابعة لشرطة الأخلاق، لتلقي محاضرات حول كيفية ارتداء الحجاب أو حتى التعرض للضرب المبرح.
لسنوات عدة تشعر النساء الإيرانيات اللواتي يغامرن بالخروج من منازلهن ولو في مهمة بسيطة، بالقلق خوفًا من مواجهة هذه الوحدة السيئة السمعة.
وقالت دنيا فرد (26 عامًا) التي أفلتت بإنذار فقط "أمسكوا بي بالقرب من محطة المترو لأنني ثقبت أنفي.. لم أكن أرتدي ملابسي بشكل لائق"، وفقًا لقواعد الآداب العامة الإيرانية في الأماكن العامة. وتؤكد هذه الناشطة التي تعيش الآن في قبرص "كان الأمر مخيفًا، لأنني لم أكن معتادة على مثل هذا الموقف، كنت أبكي" في الشاحنة.
لكن الحظ لا يحالف عددًا كبيرًا من الإيرانيات، من بينهن كانت مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران في 16 أيلول/سبتمبر وماتت بعد ثلاثة أيام عن 22 عامًا. وأثار موتها موجة من الاحتجاجات أحرقت فيها نساء النقاب.