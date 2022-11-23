بحماية من قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى القدس ونفّذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.
وفرضت قوات الاحتلال في جنين إجراءات عسكرية مشددة، وأغلقت منطقة الجلمة بالكامل، وشرعت في حملة اعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين بعد مداهمة عشرات المنازل الفلسطينية وتكسير العديد من محتوياتها.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان لها، أن إغلاق الاحتلال المشدد لمنطقة الجلمة شمال جنين؛ تَسبب في عرقلة المسيرة التعليمية؛ نظرًا للحواجز العسكرية والانتشار المكثف لقوات الاحتلال الذي أعاق وصول المعلمين والطلاب للمدارس.