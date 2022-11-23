بحماية من قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وفرضت قوات الاحتلال في جنين إجراءات عسكرية مشددة، وأغلقت منطقة الجلمة بالكامل، وشرعت في حملة اعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين بعد مداهمة عشرات المنازل الفلسطينية وتكسير العديد من محتوياتها.