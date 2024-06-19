مصر تنفي مشاركتها في "قوة عربية" للسيطرة على معابر غزة

وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها لم تتمكن من توزيع المساعدات في قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه إسرائيل، بسبب الفوضى والذعر بين الموجودين في المنطقة، على الرغم من وقف إسرائيل ضرباتها العسكرية نهاراً.