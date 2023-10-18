أمريكا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ، من السفارة الأمريكية في بيروت بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.