الأردن.. قوة أمنية تقضي على 3 مطلوبين محكوم عليهم في قضايا إرهاب

أعلن الأمن الأردني في بيان، الأحد، أن قوة خاصة دهمت موقعاً تحصّن فيه ثلاثة مطلوبين في قضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة، وقُتل المطلوبون برصاص القوة بعد أن بادروا بإطلاق النار تجاه عناصرها بكثافة.
وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن اثنين من المطلوبين فرَّا من السجن، قبل أيام، أما المطلوب الثالث فقد كان أحد عنصر خلية "الحسينية" الإرهابية.
وأضاف، أن المطلوب الثالث متورّط في مقتل العميد في الأمن الأردني عبد الرزاق الدلابيح؛ في ديسمبر الماضي، وصدرت بحقه طلباتٌ عدة بقضايا إرهابية أخرى.