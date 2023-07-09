الأردن.. قوة أمنية تقضي على 3 مطلوبين محكوم عليهم في قضايا إرهاب

أعلن الأمن الأردني في بيان، الأحد، أن قوة خاصة دهمت موقعاً تحصّن فيه ثلاثة مطلوبين في قضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة، وقُتل المطلوبون برصاص القوة بعد أن بادروا بإطلاق النار تجاه عناصرها بكثافة.