"أطباء السودان" تدعو إلى فتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين

ويشير محللون إلى أن القتال الدائر في عاصمة الدولة التي تعاني منذ مدة طويلة من عدم الاستقرار غير مسبوق، وقد يطول أمده، رغم الدعوات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار.