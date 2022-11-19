روسيا تندد برفض بولندا دخول "لافروف" إلى أراضيها

نددت روسيا، اليوم (السبت)، بقرار بولندا رفض السماح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدخول أراضيها، لحضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تنظمه وارسو مطلع ديسمبر المقبل.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن "قرار بولندا استفزازي وغير مسبوق، ولم تكتفِ وارسو بفقدان مصداقيتها فيه فحسب؛ بل تسببت أيضًا في ضرر لا يمكن إصلاحه لسلطة المنظمة بأكملها"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهته، تَوقع مصدر في الرئاسة البولندية للمنظمة هذه الدورة، أن تختار روسيا أعضاء وفدها وفقًا للوائح المعمول بها؛ على ألا يتضمن الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، نتيجة العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بمن فيهم "لافروف".