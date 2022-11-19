روسيا تندد برفض بولندا دخول "لافروف" إلى أراضيها

من جهته، تَوقع مصدر في الرئاسة البولندية للمنظمة هذه الدورة، أن تختار روسيا أعضاء وفدها وفقًا للوائح المعمول بها؛ على ألا يتضمن الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، نتيجة العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بمن فيهم "لافروف".