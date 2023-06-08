لبنان يستدعي سفيره في فرنسا بعد تحقيق بشبهة اغتصاب

استدعى لبنان سفيره في باريس رامي عدوان بعد تحقيق بشبهة اغتصاب وعنف متعمد في ضوء شكوتين من موظفتين سابقتين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم (الخميس).
وقالت الوزارة في بيان: "متابعةً للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضحت الوزارة أنها أبلغت الخارجية الفرنسية بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال".