لبنان يستدعي سفيره في فرنسا بعد تحقيق بشبهة اغتصاب

وقالت الوزارة في بيان: "متابعةً للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية"، وفقًا لـ"فرانس برس".