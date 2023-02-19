هولندا تطرد 10 دبلوماسيين روس

أعلنت هولندا، إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية في أمستردام، إضافة إلى طرد دبلوماسيين روس، منددة بالضربات على مدنيين في أوكرانيا ومتهمة موسكو خصوصًا بالاستمرار في محاولة إرسال جواسيس إلى هولندا.
وأوضحت الحكومة أن إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية هو "ردٌّ على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني" من قِبَل موسكو؛ مشيرة إلى هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية في أوكرانيا.
وأضافت وزارة الخارجية الهولندية أن روسيا ترفض أيضًا منح تأشيرات تتيح لدبلوماسيين هولنديين العمل في موسكو، موضحة أن القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ ستغلق أبوابها لعدم وجود موظفين.
وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا كما نقل عنه بيان: "رغم محاولات عدة من هولندا إيجادَ حل، تُواصل روسيا محاولة زرع ضباط استخبارات في هولندا بغطاء دبلوماسي".