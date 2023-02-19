هولندا تطرد 10 دبلوماسيين روس

أعلنت هولندا، إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية في أمستردام، إضافة إلى طرد دبلوماسيين روس، منددة بالضربات على مدنيين في أوكرانيا ومتهمة موسكو خصوصًا بالاستمرار في محاولة إرسال جواسيس إلى هولندا.