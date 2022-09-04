"نيوزويك": روسيا تسعى لتجنيد المشردين لتعويض نقص المتطوعين للحرب على أوكرانيا

ونقلت الصحيفة عن جمعية "نوشلسكا" الخيرية، أن موظفين من دائرة فونسنسكي في ثاني أكبر مدينة روسية، زاروا الملجأ في شهر أغسطس الماضي، وأن مسؤولين حاولوا التحدث لمقيمين فيه، تاركين لهم مطبوعات تحتوي معلومات عن نوعية العقود، لكن موظف الملجأ لم يسمح بذلك، وطلب من المسؤولين بالتحدث مع الإدارة.