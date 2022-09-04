"نيوزويك": روسيا تسعى لتجنيد المشردين لتعويض نقص المتطوعين للحرب على أوكرانيا

ذكرت صحيفة نيوزويك الأمريكية، أن "السلطات الروسية في مدينة سان بطرسبورغ حثت الأشخاص المشردين، على التسجيل ضمن قوائم المجندين في الحرب على أوكرانيا لسد النقص في المتطوعين"، بحسب ما أوردت "يورونيوز"، اليوم (الأحد).
وأشارت "نيوزويك" إلى أن "القوات الروسية تتكبد خسائر في الرواح".
ونقلت الصحيفة عن جمعية "نوشلسكا" الخيرية، أن موظفين من دائرة فونسنسكي في ثاني أكبر مدينة روسية، زاروا الملجأ في شهر أغسطس الماضي، وأن مسؤولين حاولوا التحدث لمقيمين فيه، تاركين لهم مطبوعات تحتوي معلومات عن نوعية العقود، لكن موظف الملجأ لم يسمح بذلك، وطلب من المسؤولين بالتحدث مع الإدارة.
من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم الجمعية الخيرية تاتيانا بيزينوفا: "لا تستطيع الجمعية تسهيل عملية تجنيد أولئك الذين هم في ملجئها، وإن الجمعية لا يمكن أن تكون وسيطًا لتوزيع تلك الوثائق".