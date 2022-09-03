إيران تنشر أنظمة دفاعية في 51 مدينة تحسبًا لهجوم محتمل

أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني الجنرال مهدي فرحي، اليوم (السبت)، أن بلاده جهّزت 51 من مدنها وبلداتها بأنظمة دفاع مدني؛ من أجل إحباط أي هجوم محتمل يستهدفها، في ظل تصعيد للتوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.
وذكر "فرحي" أن معدات الدفاع المدني تُمَكّن القوات المسلحة الإيرانية من تحديد ومراقبة التهديدات، مستخدمة برمجيات تعمل على مدار الساعة؛ وفقًا لنوع التهديد والأخطار.
وقال: "في هذه الأيام، اعتمادًا على قوة الدول، بات شكل المعارك أكثر تعقيدًا، والأشكال الهجينة من الحرب -بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والبيولوجية والإشعاعية- حلت مكان الحروب الكلاسيكية".