إيران تنشر أنظمة دفاعية في 51 مدينة تحسبًا لهجوم محتمل

أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني الجنرال مهدي فرحي، اليوم (السبت)، أن بلاده جهّزت 51 من مدنها وبلداتها بأنظمة دفاع مدني؛ من أجل إحباط أي هجوم محتمل يستهدفها، في ظل تصعيد للتوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.