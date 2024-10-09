العالم

الولايات المتحدة: التقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة لا معنى له دون اتفاق حقيقي

فيما وصل عدد الشهداء 41,965 بينهم 56 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة