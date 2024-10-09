الولايات المتحدة: التقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة لا معنى له دون اتفاق حقيقي

صرحت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، يوم الثلاثاء خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني، بأنه رغم إحراز بعض التقدم في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فإن هذا التقدم لا معنى له ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فعلي وفق "سكاي نيوز عربية".
وأضافت هاريس: "يجب أن نتوصل لوقف إطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في أقرب وقت ممكن".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث شنت "إسرائيل" سلسلة من الضربات المتصاعدة على جماعة "حزب الله" في لبنان، بعد تصاعد التوترات إثر هجوم شنته حركة "حماس" على جنوب "إسرائيل" من قطاع غزة قبل عام.
وفي أحدث التقارير، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد الشهداء منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية بلغ 41,965 شخصاً، بينهم 56 قتيلاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بينما أصيب 97,590 شخصاً بجروح، وتشير المصادر إلى أن نحو 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، مع صعوبات في عمليات الإنقاذ.