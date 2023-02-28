87 ألفًا للدولار الواحد.. الليرة اللبنانية تواصل الانهيار

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب؛ على حد وصف البنك الدولي الذي صنّف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.