ليبيا.. القبض على رئيس بلدية درنة ومسؤولين آخرين بعد كارثة الفيضانات

أمرت السلطات في ليبيا بالقبض على عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس بلدية مدينة درنة بشرق البلاد، على خلفية الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من سكان المدينة.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام في طرابلس الاثنين، أن مسؤولاً معنيًا بالموارد المائية من بين ثمانية مسؤولين آخرين لم يسمهم، وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في سوء الإدارة والإهمال، بعد انهيار السدين اللذين جرفا ربع المدينة قبل أسبوعين.
ويأتي ذلك بعد احتجاجات للناجين في درنة، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي تسببت في مقتل الآلاف.
وألقى السكان الغاضبون باللوم على السلطات في انهيار السدود، التي تم بناؤها لمنع تدفق المياه إلى مجرى نهر موسمي يمر عبر المدينة.
وفي الأسبوع الماضي، أحرق متظاهرون منزل رئيس البلدية عبدالمنعم الغيثي. وقالت حكومة شرق البلاد إنه تم إيقافه عن العمل وإقالة مجلس المدينة بأكمله.