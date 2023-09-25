ليبيا.. القبض على رئيس بلدية درنة ومسؤولين آخرين بعد كارثة الفيضانات

وأوضح بيان لمكتب النائب العام في طرابلس الاثنين، أن مسؤولاً معنيًا بالموارد المائية من بين ثمانية مسؤولين آخرين لم يسمهم، وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في سوء الإدارة والإهمال، بعد انهيار السدين اللذين جرفا ربع المدينة قبل أسبوعين.