بولندا والدنمارك تدعوان أوروبا إلى تسريع تزويد أوكرانيا بالأسلحة

ولعبت بولندا، وهي حليف رئيس لأوكرانيا، دورًا أساسيًا في إقناع الحلفاء الأوروبيين بالتبرع بآليات ثقيلة لأوكرانيا، بينها دبابات، وهي خطوة عارضتها عدة دول حتى وقت قريب.