بولندا والدنمارك تدعوان أوروبا إلى تسريع تزويد أوكرانيا بالأسلحة

طالب رئيسا وزراء بولندا والدنمارك، عقب اجتماعهما في كوبنهاجن، اليوم (الخميس)، دول أوروبا بأن تكون أسرع وأكثر سخاء في إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي مع نظيرته الدنماركية مته فريدريكسن: "أود أن تكون هذه الدول مثل الدنمارك وبولندا بالضبط، نسخة أطول تكون أكثر سخاء من حيث تسليم الأسلحة وأكثر سرعة"، وفقًا لـ"رويترز".
وقال "مورافيتسكي": "لنكن صرحاء. لولا الولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة، ربما لم تكن أوكرانيا لتنجو في الأسبوعين الأولين أو الشهرين الأولين".
وتابع: "إنه مجرد تعزيز لحلف شمال الأطلسي، بعض الدول المرتابة يجب ألا تكون متشككة".
ولعبت بولندا، وهي حليف رئيس لأوكرانيا، دورًا أساسيًا في إقناع الحلفاء الأوروبيين بالتبرع بآليات ثقيلة لأوكرانيا، بينها دبابات، وهي خطوة عارضتها عدة دول حتى وقت قريب.