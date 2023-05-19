صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ليست مستعدة لانضمام السويد إلى "الناتو" الآن.
جاء ذلك في مقابلة للرئيس التركي مع CNN حيث قال إنه يتعين على الدولة التي تنضم إلى حلف "الناتو" أن يكون لها "موقف حازم" عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى سماح السويد للجماعات التي تسميها تركيا "إرهابية" بالتجول بحرية في السويد.
وتابع أردوغان: "طالما استمرت ستوكهولم في السماح لفصائل الجماعات الإرهابية في تركيا بالتجول بحرية في السويد، في شوارع ستوكهولم، فلا يمكننا أن ننظر بإيجابية إلى عضوية السويد في (الناتو)".