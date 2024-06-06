الخارجية الروسية: اعتراف الدول الغربية بفلسطين "متأخر"

وقال "بوغدانوف": إن اعتراف الاتحاد السوفيتي بفلسطين تسبّب في تداعيات ملموسة، ولم يكن ذلك مجرد إعلان، بل كانت خطوات سياسية ودبلوماسية محددة، لافتًا إلى أن للفلسطينيين سفارة في موسكو، ولدى بلاده ممثلية في رام الله.