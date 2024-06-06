الخارجية الروسية: اعتراف الدول الغربية بفلسطين "متأخر"

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف"، أن اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية "خطوة صحيحة لكنها متأخرة".
وقال في تصريحات له اليوم الخميس: "يبدو لي أن هذه الخطوة صحيحة، وفي الاتجاه الصحيح، لكنها بالطبع تأتي متأخرة للغاية بالنسبة لموقفنا المبدئي؛ فكما تعلمون كان الاتحاد السوفيتي قد اعترف بالدولة الفلسطينية في أوانه".
وأضاف: "الزملاء الغربيون استغرقوا وقتًا طويلًا جدًّا للتفكير في الاعتراف بفلسطين على خلفية وجود "خلل إقليمي".
وأوضح أن ذلك لأنه بعد القرار الأساس، عام 1947، بخصوص إنشاء الدولتين العربية واليهودية؛ تم إنشاء إسرائيل، ولم تنشأ الدولة الفلسطينية.
وقال "بوغدانوف": إن اعتراف الاتحاد السوفيتي بفلسطين تسبّب في تداعيات ملموسة، ولم يكن ذلك مجرد إعلان، بل كانت خطوات سياسية ودبلوماسية محددة، لافتًا إلى أن للفلسطينيين سفارة في موسكو، ولدى بلاده ممثلية في رام الله.