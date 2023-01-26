4 شهداء وعشرات المصابين حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على جنين.. "أبو ردينة": ما يحدث مجرزة

ارتفعت حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن إلى 4 شهداء، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم حالات خطيرة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس: إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، وبُلّغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن.
وتابعت "الكيلة": الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.
وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى؛ مما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.
وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية؛ لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.
وناشدت كل المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.
وكانت وزارة الصحة -وفق وكالة وفا للأنباء- قد أعلنت استشهاد الشاب صائب عصام محمود أزريقي (24 عامًا)، وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في حالة حرجة، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.
وأضافت "الصحة" أنه تم وصول 13 إصابة برصاص الاحتلال إلى مشافي ابن سينا التخصصي، وجنين الحكومي، بينها إصابات خطيرة بالصدر والفخذ والكتف.
وكان عشرات المرضى في مستشفى جنين الحكومي -بينهم أطفال- قد أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى.
وأفادت وزارة الصحة، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي؛ مما أدى لإصابة عشرات المرضى بالاختناق.
ومن جهته قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن ما يجري في جنين ومخيمها مجزرةٌ تُنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي مريب.
وأضاف "أبو ردينة"، أن العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد شعبنا على مرأى العالم، ولا يزال يستخف بحياة أبناء شعبنا، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد.
وشدد على أن شعبنا صامد، ولن يتنازل عن القدس والمقدسات، مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ومجازر؛ داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية شعبنا.