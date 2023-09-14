فيلم رعب هوليوودي.. روايات كارثية للناجين من "إعصار ليبيا".. جثث أينما ذهبت!

ويعتقد "فضل الله" -وهو مواطن ليبي- أن 13 فردًا من عائلته لقوا حتفهم، فيما لم تصله أنباء بعد عن مصير 20 آخرين، بعد أيام من انهيار سدين في درنة، ما أثار فيضانات وسيول هائلة قضت على أحياء بأكملها وجرفت بعضها إلى البحر.