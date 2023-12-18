طلب توفير الحماية له.. نائب رئيس الإكوادور السابق يلجأ إلى سفارة المكسيك

وأضافت الوزارة في بيانها، المنشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X: "في 17 ديسمبر 2023، وصل خورخي غلاس إلى السفارة المكسيكية في كيتو، وقدم طلب استقباله وتوفير الحماية له، معربًا عن مخاوفه بشأن سلامته وحريته الشخصية".ك، ونوهت الوزارة بأنه بموجب القانون المكسيكي، يُسمح لغلاس بالدخول كضيف.