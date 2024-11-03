"تطور مفاجئ".. "هاريس" تتقدم على "ترامب" في معقله ولاية آيوا

هذا التغير في آيوا قد يكون مؤشرًا على مزاج جديد لدى الناخبين، وبخاصة الناخبات، في مناطق الوسط الأمريكي. إذا أثبتت نتائج "سيلزر" مصداقيتها واستمر هذا الاتجاه؛ فقد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة الانتخابات الرئاسية في 2024 بشكل غير متوقع؛ مما قد يمكّن "هاريس" من الفوز في عدد من الولايات التي كان يُعتقد أنها ميالة للحزب الجمهوري.