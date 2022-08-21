ذكرى إحراق الأقصى الـ53.. فلسطين: عدوان إسرائيل لن يُنشئ لهم حقًّا

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ53 على إحراق المسجد الأقصى، أن سلطات الاحتلال تُواصل تنفيذ مخططاتها ضد الأقصى؛ بهدف تكريس تقسيمه الزماني عن طريق تقسيمه مكانيًّا؛ مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تترافق مع حملة تشنها سلطات الاحتلال على دائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها ومؤسساتها؛ بهدف سحب صلاحياتها ومنعها من ممارسة مهامها المختلفة تجاه المسجد الأقصى.