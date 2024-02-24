"يستخدم في إنتاج الصواريخ والمدفعية".. أوكرانيا تقصف مصنعًا روسيًّا للصلب

أعلن مصدرٌ أوكراني، اليوم "السبت"، أن كييف هاجمت مصنعًا للصلب تابعًا لشركة "نوفوليبتسك" الروسية بطائرات مسيَّرة، خلال ليل الجمعة، في عملية مشتركة لجهاز المخابرات العسكرية وجهاز الأمن الأوكراني، وذلك في الذكرى الثانية لغزو روسيا لأوكرانيا.
وبيّن المصدر الأوكراني أن الهجوم تسبّب في حريق كبير بالمصنع، وتمّ إجلاء العاملين به؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: أن "المواد الأولية التي ينتجها هذا المشروع تستخدم لتصنيع الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيَّرة الروسية؛ لذلك فهو هدف مشروع لأوكرانيا"، دون أن يحدد موقع المصنع.
وكان حاكم منطقة ليبيتسك الروسية "إيجور أرتامونوف"، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن حريقًا اندلع في المصنع الرئيسي لشركة "إن.إل.إم.كيه" الروسية لصناعة الصلب.
وأوضح "أرتامونوف" أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي اندلع في مصنع نوفوليبيتسك للصلب نجم عن طائرة مسيرة، دون أن يذكر أوكرانيا.
وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارًا أضاء السماء ليلًا.