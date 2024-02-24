"يستخدم في إنتاج الصواريخ والمدفعية".. أوكرانيا تقصف مصنعًا روسيًّا للصلب

أعلن مصدرٌ أوكراني، اليوم "السبت"، أن كييف هاجمت مصنعًا للصلب تابعًا لشركة "نوفوليبتسك" الروسية بطائرات مسيَّرة، خلال ليل الجمعة، في عملية مشتركة لجهاز المخابرات العسكرية وجهاز الأمن الأوكراني، وذلك في الذكرى الثانية لغزو روسيا لأوكرانيا.