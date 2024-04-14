مسرح "هجوم إيران" الجوي.. رحلات الطيران الإقليمية والعالمية تضطرب وترتبك!

أعلنت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط عن إلغاء بعض رحلاتها، في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل الليلة الماضية حتى صباح اليوم الأحد.