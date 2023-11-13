إعدام ميداني بشع.. "الخارجية الفلسطينية" تدين جريمة الاحتلال ضد المسن "التميمي"

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج على صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.